Начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Богдан Пантьо в эфире 24 Канала отметил, что на Северском направлении враг остается крайне активным. Он пытается прорвать украинскую линию обороны, занять рубежи и выйти на позиции украинских военных всеми возможными методами.

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"Огневое воздействие остается на высоком уровне: это удары с БПЛА, в частности FPV-дроны и дроны со сбросом. Если говорить о нашей обыденности, то за день мы получаем более 30 обстрелов по нашим позициям, а также более 70 сбросов и ударов FPV-дронов. Враг пытается уничтожать наши укрытия", – отметил Богдан Пантьо.

Что происходит на Северском направлении: смотрите на карте

Враг штурмует украинские позиции

Он пояснил, что после нанесения огневого поражения, враг пытается проводить штурмовые действия. Он использует как пехотные группы, которые отправляет в значительном количестве, так и механизированные средства. Штурмы происходят с применением бронетехники, различных видов автомобилей, квадроциклов, а также мотоциклов.

"Причина таких штурмов в том, что враг пытается как можно быстрее сблизиться с нашими передними позициями, чтобы непосредственно в окопах начать бой. Мы справляемся, отражаем его атаки, восстанавливаем укрытия после огневых ударов, а также стараемся поддерживать логистику, которая сейчас очень проблемная", – отметил Пантьо.

Важно! Бригада "Рубеж" собирает миллион гривен на FPV-дроны для нанесения поражения противнику, отражения штурмовых действий и уничтожения его укреплений. Поддержать военных можно донатом.

Он добавил, что нынешняя зима несуровая, поэтому разбитые дороги не замерзают, что делает их труднопроходимыми. Противник активно минирует логистические маршруты, которыми ВСУ подвозят боеприпасы, провизию или эвакуируют личный состав.

"Из-за этого транспорт подрывается, повреждается, а логистика нарушается. Мы ищем способы противодействия врагу, активно мешаем ему наносить огневое поражение по нашим позициям и пытаемся удержать наши рубежи", – добавил Пантьо.