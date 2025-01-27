Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Воздушное командование "Запад" Воздушных сил. С вечера 26 и до утра 27 января российская армия не прекращала атаку дронами. Основную силу враги направили на западные области, в частности на Ивано-Франковскую.

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Сколько БпЛА сбили на Западе Украины

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 27 января уничтожили 18 ударных дронов противника. Защитники неба сбили все вражеские цели, для этого командование "Запад" привлекло подразделения ПВО и авиацию.

Командующий ПК Запад отметил результативную работу защитников.

В режиме 24 часа 7 дней в неделю воздушное командование "Запад" продолжает защищать украинскую землю от вражеских ударов с воздуха,

– говорится в сообщении.

Что известно об атаке БпЛА на Запад Украины