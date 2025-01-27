Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Воздушное командование "Запад" Воздушных сил. С вечера 26 и до утра 27 января российская армия не прекращала атаку дронами. Основную силу враги направили на западные области, в частности на Ивано-Франковскую.
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Сколько БпЛА сбили на Западе Украины
Силы противовоздушной обороны ночью и утром 27 января уничтожили 18 ударных дронов противника. Защитники неба сбили все вражеские цели, для этого командование "Запад" привлекло подразделения ПВО и авиацию.
Командующий ПК Запад отметил результативную работу защитников.
В режиме 24 часа 7 дней в неделю воздушное командование "Запад" продолжает защищать украинскую землю от вражеских ударов с воздуха,
– говорится в сообщении.
Что известно об атаке БпЛА на Запад Украины
- В западных областях несколько раз за ночь раздавался сигнал повышенной опасности из-за вражеских беспилотников. В Ивано-Франковске и в области в течение ночи раздавались звуки взрывов, "Шахеды" прекратили двигаться в сторону Запада Украины только после 6:24.
- Россия атаковала в области объекты критической инфраструктуры, в результате чего случился пожар. Возгорание ликвидировали спасатели, жертв или пострадавших на месте не было.
- Также российские БпЛА сбивали в Тернопольской и Хмельницкой областях. В Хмельницкой области ПВО также удачно отработала по целям – было уничтожено 12 вражеских "Шахедов".
- Всего силы обороны во время атаки сбили 57 из 104 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов. ПВО работала в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.