Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Повітряне командування "Захід" Повітряних сил. З вечора 26 і до ранку 27 січня російська армія не припиняла атаку дронами. Основну силу вороги спрямували на західні області, зокрема на Івано-Франківську.

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Скільки БпЛА збили на Заході України

Сили протиповітряної оборони вночі та зранку 27 січня знищили 18 ударних дронів противника. Оборонці неба збили всі ворожі цілі, для цього командування "Захід" залучило підрозділи ППО та авіацію.

Командувач ПК захід відзначив результативну роботу захисників.

В режимі 24 години 7 днів на тиждень повітряне командування "Захід" продовжує захищати українську землю від ворожих ударів з повітря,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про атаку БпЛА на Захід України