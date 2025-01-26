Там сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих БпЛА. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку

За словами посадовця, звернень щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило.

До слова, з 19:00 25 січня противник атакував Україну 72 ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 09:00 підтверджено збиття 50 БпЛА.

Вибухи через атаку дронами цієї ночі також чули в Харкові й Сумах. Один з ударів припав на приватний будинок в Основ'янському районі Харкова – пошкоджено вікна, дах та частину будівлі, але постраждалих немає.

У Сумах постраждали заклад освіти, багатоповерхівка та адміністративні будівлі. Там також минулося без потерпілих.

Нагадаємо, попередньої ночі, 25 січня, на Хмельниччині сили ППО знищили 4 ворожих дрони. Ніхто не постраждав, проте через атаку пошкоджено приміщення цеху одного з підприємств та вибито вікна житлового будинку.