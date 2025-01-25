Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили. Закликаємо пройти в укриття, якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, адже це може врятувати життя.

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В яких областях загроза ударних БпЛА