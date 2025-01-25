Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили. Закликаємо пройти в укриття, якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, адже це може врятувати життя.
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В яких областях загроза ударних БпЛА
22:32, 25 січня
- БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.
- БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.