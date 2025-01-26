Там силы противовоздушной обороны уничтожили 12 вражеских БПЛА. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке

По словам чиновника, обращений о повреждениях, травмированных или погибших не поступало.

К слову, с 19:00 25 января противник атаковал Украину 72 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 50 БПЛА.

Взрывы из-за атаки дронами этой ночью также слышали в Харькове и Сумах. Один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе Харькова – повреждены окна, крыша и часть здания, пострадавших нет.

В Сумах повреждены учебное заведение, многоэтажка и административные здания. Там также обошлось без пострадавших.

Напомним, прошлой ночью, 25 января, в Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 4 вражеских дрона. Никто не пострадал, однако из-за атаки повреждено помещение цеха одного из предприятий и выбиты окна жилого дома.