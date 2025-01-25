Ночью 25 января враг атаковал регион ударными БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сергея Тюрина, главы ОВА, который рассказал о последствиях атаки врага.

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Атака на Хмельницкую область

Тюрин сообщил, что ночью 25 января во время атаки силы противовоздушной обороны уничтожили 4 вражеских БпЛА.

В результате атаки повреждено помещение цеха одного из предприятий и выбиты окна жилого дома,

– проинформировал глава ОВА.

Также он сообщил, есть ли пострадавшие в результате атаки. По его словам, к счастью, пострадавших нет.

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Напомним, что этой ночью враг атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря и 61-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России.

В Воздушных силах утром 25 января подтвердили сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях.