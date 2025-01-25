Вражеские силы атаковали регион беспилотниками. В ГСЧС показали кадры с последствиями атаки и рассказали подробности, сообщает 24 Канал.

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Враг атаковал Киевскую область

Российские захватчики ночью 25 января атаковали беспилотниками Киевскую область. В результате этого поврежден 9-этажный дом и производственное помещение. В ГСЧС сообщили, что спасены 5 человек. Там также рассказали детали атаки войск страны-агрессора.

Так, в Вишневом в результате атаки противника разрушены балконы жилого дома с 5 по 9-й этажи. Указывается, что чрезвычайники спасли три человека с 5 этажа и два человека с 7 этажа здания, из них – двое детей.

В ГСЧС отметили, что предварительно без пострадавших. На месте работают 42 спасателя и 7 единиц техники.

Кроме этого, в результате атаки противника загорелось здание производственного помещения в Фастовском районе. Указывается, что пожар на площади 600 квадратных метров ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

По данным Нацполиции, в целом зафиксированы повреждения двух многоэтажных домов, из них девять квартир. Также повреждены шесть автомобилей

Также спасатели и правоохранители показали кадры последствий атаки на Киевскую область.

Последствия атаки на Киевскую область / Фото ГСЧС и Нацполиции