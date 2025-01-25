Вночі 25 січня ворог атакував регіон ударними БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сергія Тюріна, глави ОВА, який розповів про наслідки атаки ворога.

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Атака на Хмельниччину

Тюрін повідомив, що вночі 25 січня під час атаки сили протиповітряної оборони знищили 4 ворожих БпЛА.

Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху одного з підприємств та вибито вікна житлового будинку,

– проінформував глава ОВА.

Також він повідомив, чи є постраждалі внаслідок атаки. За його словами, на щастя, потерпілих немає.

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Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

В Повітряних силах зранку 25 січня підтвердили збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Кіровоградській областях.