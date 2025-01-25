Так, ворог атакував 2 ракетами й 61 БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збили

У ніч проти 25 січня 2025 року противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Вказується, що повітряний напад ворожих сил відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях,

– ідеться в повідомленні.

Також вказується, що 15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

В Повітряних силах зазначили, що збиті ворожі БпЛА завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Відомо, що пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Наразі спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надають допомогу.

Додамо, що у небі над Сумщиною зенітники збили 2 ворожих "Шахеди", про що повідомили в ОВА. Також відомо, що підрозділ ПвК "Схід" знищив в Дніпропетровській області БпЛА.