Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черкасской ОВА Игоря Табурца.

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Какие последствия атаки "Шахедами" на Черкасскую область 25 января

Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Черкасскую область ударными дронами. Председатель ОВА заявил, что под прицелом захватчиков была критическая инфраструктура. Последствия атаки агрессора еще уточняют.

Сейчас обесточена часть абонентов, в частности, в областном центре,

– сообщил Игорь Табурец.

Добавил, что все службы работают, а больше информации будет позже.

Заметим, что ночью 25 января вблизи Черкасс прозвучала серия взрывов. Сначала в 01:14, уже через 5 минут были повторные. Около 02:36 в области снова было громко.

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