Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью, ведь это может спасти жизнь.

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Где атакуют дроны

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

21:35, 24 января Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

21:21, 24 января Обновление относительно движения "Шахедов": БПЛА на севере Запорожской области и на юге Днепропетровщины, курс на север;

БПЛА севернее Днепра, курс западный;

БПЛА из Харьковской области через Днепропетровскую область западным курсом;

БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей, курс юго-западный курс юго-западный;

БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

21:02, 24 января Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.

20:34, 24 января Также вражеские дроны фиксируются на севере Сумщины, курс юго-западный.