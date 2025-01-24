Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью, ведь это может спасти жизнь.
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Где атакуют дроны
К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Обновление относительно движения "Шахедов":
- БПЛА на севере Запорожской области и на юге Днепропетровщины, курс на север;
- БПЛА севернее Днепра, курс западный;
- БПЛА из Харьковской области через Днепропетровскую область западным курсом;
- БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей, курс юго-западный курс юго-западный;
- БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.
Также вражеские дроны фиксируются на севере Сумщины, курс юго-западный.
Россия запустила "Шахеды"
Враг продолжает терроризировать "Шахедами". Так, БПЛА на севере Запорожской области движется в направлении Днепропетровщины, курс северный.