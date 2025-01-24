Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий, отметив, что украинские военные научились очень умело управлять средствами РЭБ. Именно из-за такого воздействия очень много вражеских беспилотников падают.

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Как противодействуют дронам

Новым вызовом для военных стали дроны с оптоволокном, которые не поддаются РЭБу. Но украинцы адаптируются к любым ситуациям. Взаимодействие между подразделениями, родами войск, службами, обмен данными и консультации помогают противодействовать вражеским беспилотникам.

Проводится большая работа для противодействия именно этим дронам, уже есть средства, которые могут поражать дроны на оптоволокне,

– офицер ВСУ.

Сейчас 59 бригада проводит сбор для закупки различных компонентов к средствам радиоэлектронной борьбы. Они нужны постоянно. Также есть большая потребность в оборудовании для самих дронов для того, чтобы они летали дольше и большее расстояние.

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"Спасибо всем за каждый донат, который сегодня делают люди. Мы обязательно найдем способ после победы отметить каждого, кто нам помогает. Такая у меня есть мечта", – отметил Сергей Цехоцкий.