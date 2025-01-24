Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький, зауваживши, що українські військові навчилися дуже вміло керувати засобами РЕБ. Саме через такий вплив дуже багато ворожих безпілотників падають.

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Як протидіють дронам

Новим викликом для військових стали дрони з оптоволокном, які не піддаються РЕБу. Але українці адаптовуються до будь-яких ситуацій. Взаємодія між підрозділами, родами військ, службами, обмін даними та консультації допомагають протидіятим ворожим безпілотникам.

Проводиться велика робота для протидії саме цим дронам, вже є засоби, які можуть вражати дрони на оптоволокні,

– офіцер ЗСУ.

Зараз 59 бригада проводить збір для закупівлі різних компонентів до засобів радіоелектронної боротьби. Вони потрібні постійно. Також є велика потреба в обладнанні для самих дронів для того, щоб вони літали довше та більшу відстань.

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"Дякую всім за кожний донат, який сьогодні роблять люди. Ми обов'язково знайдемо спосіб після перемоги відзначити кожного, хто нам допомагає. Така в мене є мрія", – наголосив Сергій Цехоцький.