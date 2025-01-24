Головний редактор Defence Express Олег Катков в етері 24 Каналу зазначив, що російський концерн анонсував демонстрацію цієї розробки на виставці в Абу-Дабі у другій половині лютого. Тільки тоді стане відомо, на якій стадії перебуває цей проєкт.

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Росія тестує на фронті розробки, про які замовчує

Якщо росіяни привезуть той самий малюнок, який раніше показували, то буде зрозуміло, що робота на початковій стадії й крім ескізу і самої ідеї нічого немає. Якщо буде представлений масштабний макет, то це теж свідчитиме, що процес на стадії концепту.

Якщо вони привезуть повнорозмірний макет, це означатиме, що робота триває і процес просунувся. Якщо покажуть в дії свою розробку, то це, звісно, інша справа,

– озвучив Катков.

Головний редактор видання розповів, що декілька днів тому російський концерн "Калашников" показав свій новий ударний БпЛА під назвою КУБ-2, анонсувавши, що він з'явиться і теж буде продемонстрований на майбутній виставці, однак, як виявилося, його вже збивали ЗСУ (на початку січня).

Він вже використовується на фронті попри те, що про його існування не було оголошено публічно,

– повідомив Катков.

Через таку ситуацію головний редактор Defence Express вважає, що варто звернути увагу на розробку КУБ-СМ з ройовим використанням БпЛА, адже є ймовірність, що вона може бути не на стадії концепції чи макета, а вже зразка, який готовий і тестується росіянами на фронті.

Ми про це написали, щоб українські бійці, якщо побачать таку машину у вигляді "Урала" з незрозумілим функціоналом, розуміли, про що мовиться та зробили її пріоритетною ціллю для ураження,

– зазначив Катков.

В чому полягає суть ройового використання БпЛА?

Катков наголосив, що до впровадження справжнього штучного інтелекту в дронах ще дуже далеко. Ройове використання БпЛА передбачає, що безпілотники можуть перебувати у польоті та автоматично обмінюватись інформацією щодо тих цілей, які вони самі виявляють та уражають. Вони розподіляють хто і що робить. Все це відбувається без участі людини.

"Це уявляє собою розширений ШІ, який має не лише "машинний зір", коли за допомогою аналізу візуального зображення вдається зафіксувати певну ціль (військову техніку), ідентифікувати її та супроводжувати. Додаткового до цього відбувається обмін інформацією, розуміння, де який дрон перебуває відносно до цілі", – пояснив Катков.

Зараз, зі слів головного редактора Defence Express, такі експерименти тривають в США, тобто для реального ройового використання БпЛА потрібен певний час. Якщо говорити про те, що є в Україні, то восени минулого року Мінстратегпром публічно повідомив про те, що на полігоні вже тестується розробка ройового використання БпЛА від 7 українських виробників.