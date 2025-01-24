Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала отметил, что российский концерн анонсировал демонстрацию этой разработки на выставке в Абу-Даби во второй половине февраля. Только тогда станет известно, на какой стадии находится этот проект.

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Россия тестирует на фронте разработки, о которых умалчивает

Если россияне привезут тот самый рисунок, который ранее показывали, то будет понятно, что работа на начальной стадии и кроме эскиза и самой идеи ничего нет. Если будет представлен масштабный макет, то это тоже будет свидетельствовать, что процесс на стадии концепта.

Если они привезут полноразмерный макет, это будет означать, что работа продолжается и процесс продвинулся. Если покажут в действии свою разработку, то это, конечно, другое дело,

– озвучил Катков.

Главный редактор издания рассказал, что несколько дней назад российский концерн "Калашников" показал свой новый ударный БпЛА под названием КУБ-2, анонсировав, что он появится и тоже будет продемонстрирован на предстоящей выставке, однако, как оказалось, его уже сбивали ВСУ (в начале января).

Он уже используется на фронте несмотря на то, что о его существовании не было объявлено публично,

– сообщил Катков.

Из-за такой ситуации главный редактор Defence Express считает, что стоит обратить внимание на разработку КУБ-СМ с роевым использованием БпЛА, ведь есть вероятность, что она может быть не на стадии концепции или макета, а уже образца, который готов и тестируется россиянами на фронте.

Мы об этом написали, чтобы украинские бойцы, если увидят такую машину в виде "Урала" с непонятным функционалом, понимали, о чем говорится и сделали ее приоритетной целью для поражения,

– отметил Катков.

В чем заключается суть роевого использования БпЛА?

Катков отметил, что до внедрения настоящего искусственного интеллекта в дронах еще очень далеко. Роевое использование БпЛА предусматривает, что беспилотники могут находиться в полете и автоматически обмениваться информацией о тех целях, которые они сами обнаруживают и поражают. Они распределяют кто и что делает. Все это происходит без участия человека.

"Это представляет собой расширенный ИИ, который имеет не только "машинное зрение", когда с помощью анализа визуального изображения удается зафиксировать определенную цель (военную технику), идентифицировать ее и сопровождать. Дополнительного к этому происходит обмен информацией, понимание, где какой дрон находится относительно цели", – объяснил Катков.

Сейчас, по словам главного редактора Defence Express, такие эксперименты проводят в США, то есть для реального роевого использования БпЛА нужно определенное время. Если говорить о том, что есть в Украине, то осенью прошлого года Минстратегпром публично сообщил о том, что на полигоне уже тестируется разработка роевого использования БпЛА от 7 украинских производителей.