Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что некоторые подразделения Сил обороны Украины уже активно используют дроны на оптоволокне.

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В чем проблема с такими дронами

Как пояснил военный, сейчас Россия централизованно поставляет такие дроны с помощью собственного ВПК. Они имеют доступ к Китаю, который является крупнейшим производителем оптоволокна.

Основная проблема таких дронов – на них вообще не влияет ни одно средство РЭБ. Сигнал управления и видео передается именно через оптоволоконный кабель, который разматывается во время полета.

Конечно, такие дроны имеют ограниченную маневренность и расстояние. От этого можно спастись, если хорошо замаскировать позицию или если сбить дрон с определенной стрелкового оружия.

Это проблема. Но помним, что в начале 2024 года на 1 наш FPV-дрон на некоторых направлениях было 7 вражеских. Сейчас с помощью государства и украинцев мы выровнялись по количеству обычных FPV. Где-то у них еще есть преимущество, где-то паритет, а где-то наше преимущество. То же самое будет с оптоволокном. Ближе к лету сможем говорить о паритете. И ищут решение, как противодействовать таким дронам,

– объяснил военный.

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