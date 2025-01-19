Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов (УБпАК) "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Производство дронов активно растет, а украинские военные прогнозируют технологический прорыв.

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Украина догонит Россию в дронах на оптоволокне

Украина в 2024 году достигла заметного прогресса в развитии дроновой индустрии – как во внедрении инновационных технических решений, так и в обеспечении Сил обороны современными средствами, подчеркнул Федоренко.

По прогнозу командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов (УБпАК) "Ахиллес", к концу весны 2025 года Украина сможет сравниться с Россией по количеству дронов на оптоволокне.

Федоренко отметил, что главной проблемой в производстве таких дронов долгое время оставались комплектующие. Одним из крупнейших производителей оптоволокна является Китай, и Россия имела непосредственный доступ к этому рынку, что позволило ей значительно быстрее обеспечить свои оборонные предприятия.

По его словам, сейчас ситуация изменилась. Украина смогла завезти необходимое сырье, и часть комплектующих уже начали производить самостоятельно. Сейчас большинство дронов на оптоволокне изготавливается благодаря поддержке украинского бизнеса и донатам граждан.

Но с марта 2025 года военные ожидают существенное усиление благодаря государственным программам. Это позволит достичь паритета с врагом в количестве таких дронов до конца весны.

Ограничения и преимущества дронов на оптоволокне

Дроны на оптоволокне имеют несколько технических преимуществ, главное из которых – устойчивость к радиоэлектронной борьбе. Сигнал передается через провод, что делает невозможным его перехват или глушение. Однако есть и ограничения – длина кабеля, которая определяет радиус действия такого дрона.

Комбат также добавил, что переподготовка пилотов для работы с дронами на оптоволокне требует определенного времени и ресурсов. В то же время опытные операторы быстро осваивают новую технику, и чем больше дронов поступит в войска, тем быстрее они смогут их эффективно применять на поле боя.

Враг тоже активно использует дроны

Российские оккупационные войска уже активно применяют дроны на оптоволокне на Курском, Кураховском и Запорожском направлениях. Благодаря этому они имеют преимущество в определенных участках фронта, однако Украина быстро приближается к технологическому паритету.

Федоренко подчеркнул, что все другие категории дронов, которые уже успешно применяются украинскими военными, также продолжат активно работать на поле боя.

Появление большего количества дронов на оптоволокне на фронте станет весомым вкладом в повышение боеспособности украинской армии и обеспечит еще больше побед в борьбе против армии России.