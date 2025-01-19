Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів (УБпАК) "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Сірка Юрій Федоренко в етері телемарафону, повідомляє 24 Канал. Виробництво дронів активно зростає, а українські військові прогнозують технологічний прорив.

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Україна наздожене Росію у дронах на оптоволокні

Україна у 2024 році досягла помітного прогресу у розвитку дронової індустрії – як у впровадженні інноваційних технічних рішень, так і у забезпеченні Сил оборони сучасними засобами, наголосив Федоренко.

За прогнозом командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів (УБпАК) "Ахіллес", до кінця весни 2025 року Україна зможе зрівнятися з Росією за кількістю дронів на оптоволокні.

Федоренко зауважив, що головною проблемою у виробництві таких дронів тривалий час залишалися комплектуючі. Одним із найбільших виробників оптоволокна є Китай, і Росія мала безпосередній доступ до цього ринку, що дозволило їй значно швидше забезпечити свої оборонні підприємства.

За його словами, зараз ситуація змінилася. Україна змогла завезти необхідну сировину, і частину комплектуючих вже почали виробляти самостійно. Наразі більшість дронів на оптоволокні виготовляється завдяки підтримці українського бізнесу та донатам громадян.

Але з березня 2025 року військові очікують суттєве підсилення завдяки державним програмам. Це дозволить досягти паритету з ворогом у кількості таких дронів до кінця весни.

Обмеження та переваги дронів на оптоволокні

Дрони на оптоволокні мають кілька технічних переваг, головна з яких – стійкість до радіоелектронної боротьби. Сигнал передається через дріт, що унеможливлює його перехоплення чи глушіння. Проте є й обмеження – довжина кабелю, яка визначає радіус дії такого дрона.

Комбат також додав, що перепідготовка пілотів для роботи з дронами на оптоволокні потребує певного часу та ресурсів. Водночас досвідчені оператори швидко опановують нову техніку, і чим більше дронів надійде у війська, тим швидше вони зможуть їх ефективно застосовувати на полі бою.

Ворог теж активно використовує дрони

Російські окупаційні війська вже активно застосовують дрони на оптоволокні на Курському, Курахівському та Запорізькому напрямках. Завдяки цьому вони мають перевагу у певних ділянках фронту, однак Україна швидко наближається до технологічного паритету.

Федоренко підкреслив, що всі інші категорії дронів, які вже успішно застосовуються українськими військовими, також продовжать активно працювати на полі бою.

Поява більшої кількості дронів на оптоволокні на фронті стане вагомим внеском у підвищення боєздатності української армії та забезпечить ще більше перемог у боротьбі проти армії Росії.