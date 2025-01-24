Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою, адже це може врятувати життя.

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Де атакують дрони

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

21:35, 24 січня

Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

21:21, 24 січня

Оновлення щодо руху "Шахедів":

  • БпЛА на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини, курс на північ;
  • БпЛА північніше Дніпра, курс західний;
  • БпЛА з Харківщини через Дніпропетровщину західним курсом;
  • БпЛА на межі Харківської та Донецької областей, курс південно-західний;
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
21:02, 24 січня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.

20:34, 24 січня

Також ворожі дрони фіксуються на півночі Сумщини, курс південно-західний.

20:31, 24 січня

Росія запустила "Шахеди"

Ворог продовжує тероризувати "Шахедами". Так, БпЛА на півночі Запорізької області рухається у напрямку Дніпропетровщини, курс північний.