Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою, адже це може врятувати життя.
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Де атакують дрони
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Оновлення щодо руху "Шахедів":
- БпЛА на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини, курс на північ;
- БпЛА північніше Дніпра, курс західний;
- БпЛА з Харківщини через Дніпропетровщину західним курсом;
- БпЛА на межі Харківської та Донецької областей, курс південно-західний;
- БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Також ворожі дрони фіксуються на півночі Сумщини, курс південно-західний.
Росія запустила "Шахеди"
Ворог продовжує тероризувати "Шахедами". Так, БпЛА на півночі Запорізької області рухається у напрямку Дніпропетровщини, курс північний.