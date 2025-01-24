Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою, адже це може врятувати життя.

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Де атакують дрони

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

21:35, 24 січня Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

21:21, 24 січня Оновлення щодо руху "Шахедів": БпЛА на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини, курс на північ;

БпЛА північніше Дніпра, курс західний;

БпЛА з Харківщини через Дніпропетровщину західним курсом;

БпЛА на межі Харківської та Донецької областей, курс південно-західний;

БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.

21:02, 24 січня Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.

20:34, 24 січня Також ворожі дрони фіксуються на півночі Сумщини, курс південно-західний.