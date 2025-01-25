Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Россия продолжает террор "Шахедами", тревога уже на Киевщине: где атакуют вражеские БпЛА

В Черкассах слышали мощный взрыв

Враг в ночь на 25 января запустил по территории Украины дроны-камикадзе. В Черкасской области воздушную тревогу начали объявлять в 22:10, однако опасность на весь регион распространилась в 00:12.

Воздушные силы предупреждали о беспилотниках в Черкасской области. Там их фиксировали неоднократно. В 01:05 в ВСУ предупредили, что БпЛА из Черкасской области направляется на запад через Винницкую область.

Около 01:14 вблизи Черкасс прогремел взрыв. Через несколько минут, около 01:19, в Черкассах слышали еще один взрыв.

К слову, оперативно о тревогах, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

На сейчас местные власти не комментировали причины взрывов и последствия российской атаки. Вероятно, они будут известны после отбоя воздушной тревоги.