Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Черкасах чули потужний вибух

Ворог у ніч проти 25 січня запустив по території України дрони-камікадзе. У Черкаській області повітряну тривогу почали оголошувати о 22:10, однак небезпека на весь регіон поширилася о 00:12.

Повітряні сили попереджали про безпілотники у Черкаській області. Там їх фіксували неодноразово. О 01:05 у ЗСУ попередили, що БпЛА з Черкащини прямує на захід через Вінниччину.

Близько 01:14 поблизу Черкас пролунав вибух. За кілька хвилин, близько 01:19, у Черкасах чули ще один вибух.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Наразі місцева влада не коментувала причини вибухів та наслідки російської атаки. Ймовірно, вони будуть відомі після відбою повітряної тривоги.