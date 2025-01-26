Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

До теми Росія атакує БпЛА, вибухи на Хмельниччині: де зараз ворожі дрони

Росія продовжує терор Сумщини

Уночі 26 січня Росія вкотре атакувала Суми ударними дронами. Ворог цинічно бив по цивільній інфраструктурі.

Так, унаслідок ворожої атаки є пошкодження. Після 2 вибухів у Сумах пошкоджено будівлю одного із закладів освіта, а також багатоповерхівка та адміністративні будівлі.

На щастя, минулося без постраждалих та жертв. Наразі на місцях атаки працюють усі відповідні служби.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Під час нічної атаки постраждав і Харків. Уночі у місті пролунала серія потужних вибухів.

Удосвіта міський голова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів прийшовся на приватний будинок в Основ'янському районі міста. За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі. На щастя, інформації про постраждалих немає.