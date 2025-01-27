Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

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Міський голова подякував ППО, хлопцям і дівчатам, які боронять нас.

Слава Богу все обійшлося. Ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався по громаді. Але завдяки роботі ППО, попередньо, без пошкоджень цивільного майна,

– заявив Марцінків.

Додав, що всі служби працюють. Також міський голова Івано-Франківська наголосив, ця російська атака ще раз засвідчує, що війна триває по всій території України. Необхідно допомагати нашим військовим.

Марцінків про ворожу атаку: дивіться відео

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