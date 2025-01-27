Відомо про перші наслідки атаки, про них написали у Суспільному. 24 Канал дізнався, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Окупанти атакують "Шахедами", дрони на Заході України: де зараз найбільша небезпека

Вибухи у Дніпрі 27 січня: що відомо про наслідки

Повітряна тривога у Дніпропетровській області тривала з 20:54 минулої доби, 26 січня, і до 01:34 цієї ночі, 27 січня. Упродовж цього часу регіон зазнав атаки численних ударних та імітаційних безпілотників, які ворог запустив із південного напрямку.

Щонайменше двічі за цей час у Дніпрі лунали вибухи. Близько 23 години, та близько 1 ночі. Згодом з'явилася інформація про наслідки повітряного нападу російської армії.

Стало, зокрема, відомо, що у Дніпрі дрон пошкодив технічний поверх багатоквартирного будинку. Це зафіксували журналісти на місці події.

Там була пожежа, та її загасили рятувальники. Попередньо, поранених та загиблих немає, як повідомили правоохоронці на місці.

За їхніми словами, ситуація склалася вдало: вони забігли, виламали двері технічного поверху та за 5 – 7 хвилин загасили полум'я.

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