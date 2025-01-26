Відомо, що противник випробовує на українцях нове озброєння. Так, вдень 25 січня окупанти вдарили по Харкову безпілотниками. Ймовірно, це були нові російські БпЛА "Молнія", передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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21:11, 26 січня Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку!

20:58, 26 січня Дніпропетровська і Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Ворожі ударні БпЛА на межі Дніпропетровщини і Херсонщини, курс – західний.

20:52, 26 січня Ворожі ударні БпЛА на півночі Донеччини, курс – південно-західний.

20:35, 26 січня Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на схід Харківщини з ТОТ Луганщини, курс – західний/південно-західний.

20:33, 26 січня Ворожі ударні БпЛА заходять у повітряний простір Херсонщини на північному сході з ТОТ, курс – північний/північно-західний.

20:20, 26 січня Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс – західний та південно-західний.