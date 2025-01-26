Известно, что противник испытывает на украинцах новое вооружение. Так, днем 25 января оккупанты ударили по Харькову беспилотниками. Вероятно, это были новые российские БпЛА "Молния", передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!
Днепропетровская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Вражеские ударные БпЛА на границе Днепропетровщины и Херсонщины, курс – западный.
Вражеские ударные БпЛА на севере Донетчины, курс – юго-западный.
Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят на восток Харьковщины с ВОТ Луганщины, курс – западный/юго-западный.
Вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Херсонщины на северо-востоке с ВОТ, курс – северный/северо-западный.
Вражеские ударные БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный и юго-западный.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов для Запорожья.