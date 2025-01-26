Известно, что противник испытывает на украинцах новое вооружение. Так, днем 25 января оккупанты ударили по Харькову беспилотниками. Вероятно, это были новые российские БпЛА "Молния", передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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21:11, 26 января Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!

20:58, 26 января Днепропетровская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

Вражеские ударные БпЛА на границе Днепропетровщины и Херсонщины, курс – западный.

20:52, 26 января Вражеские ударные БпЛА на севере Донетчины, курс – юго-западный.

20:35, 26 января Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят на восток Харьковщины с ВОТ Луганщины, курс – западный/юго-западный.

20:33, 26 января Вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Херсонщины на северо-востоке с ВОТ, курс – северный/северо-западный.

20:20, 26 января Вражеские ударные БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный и юго-западный.