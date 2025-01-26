Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про удар по складах з "Шахедами"

Так, у ЗСУ зазначають, що внаслідок удару по складах "Шахедів" в Орловській області було уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію.

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "Шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни,

– вказують Сили оборони.

Там наголосили, що бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме.