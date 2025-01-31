Експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" в ефірі 24 Каналу зазначив, що росіяни масово почали використовувати заборонені малі протипіхотні міни "Пелюстка". Вони небезпечні, оскільки можуть травмувати військового, наприклад, відірвати стопу.

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Ці міни заборонені конвенцією ООН, а ще в 90-х роках було підписано угоду про їх знищення. Україна знищувала ці міни, і Росія також повинна була їх знищити.

Чим вони небезпечні

"Особливість цих мін у тому, що спочатку вони були розроблені для дистанційного мінування. Наприклад, їх можна розкидати у вигляді касет за допомогою РСЗО. Вони скидаються з дронів, які несуть цілу касету. Після удару об землю міна активується і стає бойовою", – сказав Сергій "Флеш".

Він додав, що багато хто не вірив, що росіяни застосовують такі міни, адже вони не хочуть публічно визнавати використання засобів, що заборонені Конвенцією ООН.

Однак ми отримуємо відео перехоплення з їхніх FPV-дронів, де чітко видно, як вони скидають десятки таких мін на наші позиції. Це підтверджений факт, а не домисли,

– сказав "Флеш".

"Флеш" пояснив, що небезпека полягає в тому, що міни скидаються в окопи, зазвичай вночі. Військові, рухаючись у темряві або сутінках, можуть на них наступити і отримати важкі травми. Також міни скидають на лісові дороги, щоб вивести з ладу транспорт ЗСУ. Якщо колесо пробите, водій змушений зупинятися для заміни, і це робить його уразливим для атаки FPV-дронів або артилерії. На передовій нерухома ціль на 10 хвилин – це серйозна загроза.

Супротивник використовує ці міни вже давно – ще півтора року тому почали надходити такі повідомлення. Зараз ситуація ускладнюється, і колеги з різних напрямків повідомляють, що ця тактика набуває масового характеру,

– сказав "Флеш".

Він додав, що ця міна дуже маленька, тому її важко помітити. Навіть якщо вранці або ввечері перевірили окоп, немає гарантії, що вночі з дронів не скинуть нові міни. Цей процес може залишитися непоміченим.

"Технологія дуже небезпечна, підла і становить серйозну загрозу нашим військам," – підсумував Сергій "Флеш".