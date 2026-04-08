Про це 24 Каналу повідомив пресофіцер Нацполіції Херсонської області Андрій Кований, зауваживши, що вони малі та непомітні. Найімовірніше, окупанти почали скидати ці міни через дефіцит звичайних "Пелюсток". Тобто це спосіб їх замінити.

Наскільки небезпечні "Пряники" і як їх розпізнати?

Пресофіцер Нацполіції зазначив, що раніше окупанти активно застосовували міни ПФМ-1 "Пелюстка" – це боєприпас армійського зразка ще радянського виробництва. А протипіхотна міна типу "Пряник" - це сучасніша розробка.

Як її роблять? Корпус цієї міни друкують на 3D-принтері, він пластиковий. Всередині є вибухова речовина і детонатор натискної дії. За розміром вона невелика – до 10 сантиметрів,

– сказав він.

Водночас Кований зауважив, що загалом все залежить від того, як її надрукувати. "Пряник" – це свого роду самопал. Тут немає заводських розмірів, вони можуть відрізнятись. Все залежить від партії і виробництва.

Росіяни маскують "Пряники" за допомогою легкої камуфляжної стрічки, тому їх важко помітити. Скидають їх з безпілотників – з "Молній" або Mavic. Для цього можна використовувати і FPV-дрони.

Люди можуть не побачити ці міни і наступити. Особливо, коли вони лежать у листях чи траві. За кольором "Пряники" є чорні, зелені,

– зауважив пресофіцер Нацполіції.

Зверніть увагу! Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла, що міни "Пряники" можуть лишатися просто на вулицях, у траві, біля будинків і в місцях, якими люди користуються щодня.

Він додав, що "Пряник" – це протипіхотна міна, яку створили, щоб нанести травму, а не вбити. Однак, звісно, за певного збігу обставин, коли є сильне поранення і кровотеча, людина може загинути. Майже 100% є ампутація кінцівки.

Були випадки, коли люди вмирали після підривів на "Пелюстках" – через відсутність медичної допомоги людина стікала кров’ю.

