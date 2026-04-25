Там он исполнял обязанности начальника Управления гражданской защиты оккупированных общин региона. Об этом пишут росСМИ.

Что известно о ликвидированном Бузине?

Российские медиа пишут, что Бузин погиб в результате попадания украинского дрона вместе с женой.

Где именно на Херсонщине погибли супруги не уточняется, как и обстоятельства происшествия.

О женщине ничего не известно. А вот что касается Бузина, то до приезда на Херсонщину он работал в МЧС России в Волгоградской области. Именно там он родился в 1975 году и окончил школу. До 2005 служил в воинской части 63330 в поселке Новогорное Челябинской области.

Вражеские СМИ отмечают, что ликвидированный был адептом идеологии коммунизма.

На левобережье Херсонщины он преимущественно занимался работой в школах и "воспитывал будущее поколение".

Другие потери России

Недавно в Украине ликвидировали экс-генерала СБУ Владимира Ляпкина. Ранее ему сообщили подозрение в коллаборационистской деятельности. В последнее время предатель служил в подразделении "Барс-33".

Такая же судьба не обошла российского полковника Игоря Петрова в Курской области. В феврале украинские военные с помощью ударного дрона Vampire ударили по нему. Он скончался от ранений в больнице. Петров занимал должность заместителя командира по тылу в воинской части 51912.