Про це пише Polsatnews.

Звідки у Польщі уламок ракети?

Поліція розповіла виданню, що 9 квітня отримала повідомлення про невідомий предмет у фруктовому саду в Ярославці. Правоохоронці припускають, що це уламок ракети, якою могли відбивати російські безпілотники під час атаки 10 вересня 2025 року.

Ми повідомили Службу військової контррозвідки, Агентство внутрішньої безпеки та Військову поліцію. Наразі на місці події триває розслідування,

– додала речниця поліції в Замості Дорота Круковська-Бубіло.

Військова жандармерія заявила, що оточила територію та запевнила, що загрози життю чи здоров'ю людей немає.

Нагадаємо, що під час атаки Росії на Україну 10 вересня 2026 року, близько 20 ворожих дронів порушили повітряний простір Польщі. Їхні уламки знаходили щонайменше у п'яти воєводствах, найбільше – у Люблінському

