Наразі триває перевірка обставин події. Про це повідомляє речник Збройних сил Литви майор Гінтавтаус Цюніс.

Що відомо про падіння безпілотника?

Литовське видання з посиланням на представників ЗС країни повідомляє, що вибух пролунав вночі, поряд із селом Лавісос, що у Варенському районі. На місці вибуху знайшли двигун внутрішнього згорання та численні уламки.

Військові кажуть, що радари не зафіксували такого об'єкта, який міг би залетіти в країну.

Як повідомляє прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене, за попередньою інформацією, дрон помітили неподалік державного кордону. Після цього було ухвалене рішення підняти винищувачі для контролю повітряного простору.

У Литві зазначають, що подібні інциденти розглядаються як потенційна загроза.

Після отримання інформації про можливе порушення повітряного простору було піднято авіацію для моніторингу ситуації та оцінки загрози,

– повідомила Ругінене.

Наразі встановлюється його походження, а також технічні характеристики. Відомо, що на місці падіння працюють відповідні служби, які займаються ідентифікацією об’єкта.

Інформації про постраждалих або пошкодження наразі немає. Влада Литви наголошує, що уважно стежить за ситуацією, особливо з урахуванням підвищеної напруги на східному кордоні Європейського Союзу.

Чому дрон пов'язують із Білоруссю?

Водночас речник ЗС Литви припустив, що дрон міг залетіти з Білорусі. Адже, за попередніми даними, дрон зафіксували у безпосередній близькості до білоруського кордону.

Крім географічного фактора, важливу роль відіграє і безпековий контекст регіону. Білорусь є союзником Росії та активно використовується як військовий плацдарм, зокрема для розміщення техніки та проведення навчань.

У країнах Балтії неодноразово фіксували випадки порушення повітряного простору або наближення невідомих об’єктів саме з напрямку Білорусі. Через це будь-які інциденти поблизу кордону одразу розглядаються як потенційно пов’язані з цією територією.

Водночас офіційно походження дрона поки не встановлено. Литовські служби перевіряють усі можливі версії – від технічної помилки або втрати керування до навмисного запуску.

