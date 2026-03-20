Днями в Мінськ завітав спеціальний посланець США щодо Білорусі юрист Джон Коул й Лукашенко зміг укласти ще декілька вигідних угод. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, яку підступну гру веде Лукашенко та чому насправді США зняли санкції з Білорусі.

Як Лукашенко дурить Білий дім?

Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко зазначив, що Джон Коул – відомий адвокат, зокрема Дональда Трампа, який неодноразово захищав багатьох злочинців. У цьому разі він намагається захистити міжнародного злочинця Олександра Лукашенка, виконуючи завдання, яке перед ним поставив президент США.

Напередодні візиту до Білорусі в соцмережах Коул чітко написав, що Трамп доручив йому звільнити усіх політвʼязнів. Звичайно, спеціальний посланець США підігравав самолюбству Лукашенка. Така нестандартна американська дипломатія – хвалити й задобрювати диктаторів та злочинців.

Звільнення 250 політичних вʼязнів – це дуже важливо. Ці люди пережили тортури й репресії у білоруських тюрмах. Однак попри це репресії у Білорусі все одно продовжуються.

Ми не знаємо, скільки людей взагалі затримано. Сьогодні продовжується конвеєр. Викликає здивування, чому США, маючи такий потужний санкційний потенціал і нестандартний підхід до дипломатії, не можуть добитися від слабкого Лукашенка реальних кроків – звільнення всіх політувʼязнених,

– мовив Латушко.

За його словами, до приїзду спеціального посланця США у Білорусь щодня були нові вироки. Зокрема, троє журналістів отримали вироки на 9, 12 та 14 років увʼязнення "за зраду батьківщини".

Гра полягає в тому, щоб добитися звільнення всіх політвʼязнів, але водночас потрібно зупинити репресії в країні. З іншого боку, за рішенням адміністрації Трампа з Білорусі було знято низку санкцій. Зокрема, повністю зняті санкції з Білоруськалію, Білоруського банку розвитку та Міністерства фінансів.

Імовірно, американці все ж таки думають про придбання видобутку калійних добрив у Білорусі. Лукашенко публічно оцінив цю угоду в 3,3 мільярда доларів США,

– припустив білоруський опозиціонер.

Також білоруський узурпатор хоче продати авіакомпанію. Адже якщо США придбають її, то легко можуть прийти в Брюссель і попросити дозвіл на польоти у Євросоюз. Тож одночасно йде два паралельних треки. Один – важливий, щодо звільнення білорусів, з іншого боку, американці укладають угоди з Лукашенком, який не змінює свою політику.

Яку цікаву пропозицію Лукашенку привіз представник Трампа?

Латушко зазначив, що Лукашенко "найнезалежніший" політик, від якого нічого не залежить. Він на гачку в Кремля. Утім, цікаво те, що спеціальний посланець США знову запросив Лукашенка від імені Трампа відвідати Штати.

Водночас Коул висловив розчарування тим, що Лукашенко не приїхав на засідання Ради миру, і це натяк. Якщо Лукашенко наступного разу не приїде на Раду миру, то американці вже не говоритимуть про розчарування, а змінюватимуть політику щодо Білорусі.

За його словами, Лукашенко не приїхав на засідання, бо йому не дозволив Володимир Путін. Адже всі очільники пострадянських країн зібралися б біля Трампа, а російський диктатор залишився б осторонь.

Не менш важливий – фактор страху. Не забуваймо, що прокурор Південного округу Нью-Йорка веде офіційне кримінальне розслідування щодо злочину проти національних інтересів США, повʼязаного із захопленням цивільного літака, на борту якого перебувало четверо громадян США й держав – членів ЄС,

– нагадав Латушко.

Нині четверо чиновників та два офіцери КДБ Білорусі перебувають в офіційному розшуку у США. Водночас Лукашенко неодноразово зізнався, що саме він дав команду розвернути літак.

Чому насправді США зняли санкції з Білорусі?

Рішення Сполучених Штатів зняти санкції з окремих білоруських банків і компаній розглядають як частину політичної стратегії Дональда Трампа. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, такі дії вписуються в загальну логіку зовнішньої політики Трампа. Мовиться про прагнення поступово залучати навіть авторитарні режими, які перебувають у сфері впливу Китаю, зокрема й Білорусі.

Підхід Вашингтона досить прагматичний і навіть цинічний. Наприклад, звільнення Лукашенком 250 політичних в’язнів може бути подане Трампом як велике досягнення у сфері миротворчості,

– зазначив політолог.

Крім того, це частина специфічної стратегії адміністрації Трампа, що передбачає поступове перетягування країн із китайської орбіти. У разі Білорусі йдеться також і про можливе послаблення впливу Росії, тобто фактично два в одному.

Зверніть увагу! Самопроголошений президент Білорусі заявив, що триває підготовка великої угоди зі США, яку нібито ініціював Дональд Трамп. Переговори охоплюють теми ядерних матеріалів та припинення війни в Ірані.

Москва традиційно розглядає Білорусь як зону свого впливу, однак Пекін також має там вагомі інтереси. Китай роками інвестує в білоруську економіку, відкриває підприємства на вигідних умовах, надає кредити та підтримує режим Лукашенка.

Раніше Китай сприймав Білорусь як своєрідний плацдарм для виходу на ринки Європейського Союзу. Через близькість до ЄС країна могла стати базою для економічної експансії, зокрема через створення спільних підприємств, які фактично контролювалися б китайською стороною,

– пояснив політолог.

На думку американців, такі кроки можуть частково вивести Лукашенка з-під впливу Китаю та Росії та змусити його більше орієнтуватися на США. Утім, наскільки ефективною буде ця стратегія, питання відкрите.

Рейтерович зазначив, що з морального погляду така політика виглядає сумнівною, однак у Трампа є свій розрахунок. Частина республіканців переконана, що саме так потрібно протидіяти Китаю, працюючи з країнами, які перебувають у його сфері впливу. Білорусь входить до цього списку.

