На днях Минск посетил специальный посланник США по Беларуси юрист Джон Коул, и Лукашенко смог заключить еще несколько выгодных сделок. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, какую коварную игру ведет Лукашенко и почему на самом деле США сняли санкции с Беларуси.

Как Лукашенко обманывает Белый дом?

Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко отметил, что Джон Коул – известный адвокат, в частности, Дональда Трампа, который неоднократно защищал многих преступников. В данном случае он пытается защитить международного преступника Александра Лукашенко, выполняя задачу, которую перед ним поставил президент США.

Накануне визита в Беларусь в соцсетях Коул четко написал, что Трамп поручил ему освободить всех политзаключенных. Конечно, специальный посланник США подыгрывал самолюбию Лукашенко. Такая нестандартная американская дипломатия – хвалить и задабривать диктаторов и преступников.

Освобождение 250 политических заключенных – это очень важно. Эти люди пережили пытки и репрессии в белорусских тюрьмах. Однако несмотря на это, репрессии в Беларуси все равно продолжаются.

Мы не знаем, сколько людей вообще задержали. Сегодня продолжается конвейер. Вызывает удивление, почему США, имея такой мощный санкционный потенциал и нестандартный подход дипломатии, не могут добиться от слабого Лукашенко реальных шагов – освобождения всех политзаключенных,

– сказал Латушко.

По его словам, до приезда специального посланника США в Беларусь ежедневно были новые приговоры. В частности, трое журналистов получили сроки на 9, 12 и 14 лет заключения "за измену родине".

Игра заключается в том, чтобы добиться освобождения всех политзаключенных, но одновременно нужно остановить репрессии в стране. С другой стороны, по решению администрации Трампа с Беларуси был снят ряд санкций. В частности, полностью сняты санкции с Беларуськалия, Белорусского банка развития и министерства финансов.

Вероятно, американцы все же думают о приобретении добычи калийных удобрений в Беларуси. Лукашенко публично оценил эту сделку в 3,3 миллиарда долларов США,

– предположил белорусский оппозиционер.

Также белорусский узурпатор хочет продать авиакомпанию. Ведь если США приобретут ее, то легко могут прийти в Брюссель и попросить разрешение на полеты в Евросоюз. Поэтому одновременно идет два параллельных трека. Один – важный относительно освобождения белорусов, с другой стороны – американцы заключают соглашения с Лукашенко, который не меняет свою политику.

Какое интересное предложение Лукашенко привез представитель Трампа?

Латушко отметил, что Лукашенко "самый независимый" политик, от которого ничего не зависит. Он "на крючке" у Кремля. Впрочем, интересно то, что специальный посланник США снова пригласил Лукашенко от имени Трампа посетить Штаты.

В то же время Коул выразил разочарование тем, что Лукашенко не приехал на заседание Совета мира, и это намек. Если Лукашенко в следующий раз не приедет на Совет мира, то американцы уже не будут говорить о разочаровании, а будут менять политику в отношении Беларуси.

По его словам, Лукашенко не приехал на заседание, потому что ему не позволил Владимир Путин. Ведь все руководители постсоветских стран собрались бы у Трампа, а российский диктатор остался в стороне.

Не менее важный фактор – фактор страха. Не забывайте, что прокурор Южного округа Нью-Йорка ведет официальное уголовное расследование относительно преступления против национальных интересов США, связанное с захватом гражданского самолета, на борту которого находились четыре гражданина США и государств-членов ЕС,

– напомнил Латушко.

Сейчас четыре чиновника и два офицера КГБ Беларуси находятся в официальном розыске в США. В то же время Лукашенко неоднократно признался, что именно он дал команду развернуть самолет.

Почему на самом деле США сняли санкции с Беларуси?

Решение Соединенных Штатов снять санкции с отдельных белорусских банков и компаний рассматривают как часть политической стратегии Дональда Трампа. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, такие действия вписываются в общую логику внешней политики Трампа. Говорится о стремлении постепенно привлекать даже авторитарные режимы, которые находятся в сфере влияния Китая, в том числе и Беларуси.

Подход Вашингтона достаточно прагматичный и даже циничный. Например, освобождение Лукашенко 250 политических заключенных может быть подано Трампом как значительное достижение в сфере миротворчества,

– отметил политолог.

Кроме того, это часть специфической стратегии администрации Трампа, предусматривающей постепенное "перетягивание" стран с китайской орбиты. В случае Беларуси речь идет также и о возможном ослаблении влияния России, то есть фактически "два в одном".

Обратите внимание! Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что продолжается подготовка большого соглашения с США, которое якобы инициировал Дональд Трамп. Переговоры охватывают темы ядерных материалов и прекращения войны в Иране.

Москва традиционно рассматривает Беларусь как зону своего влияния, однако Пекин также имеет там весомые интересы. Китай годами инвестирует в белорусскую экономику, открывает предприятия на выгодных условиях, предоставляет кредиты и поддерживает режим Лукашенко.

Ранее Китай воспринимал Беларусь как своеобразный плацдарм для выхода на рынки Европейского Союза. Из-за близости к ЕС страна могла стать базой для экономической экспансии, в частности, через создание совместных предприятий, которые фактически контролировались бы китайской стороной,

– объяснил политолог.

По мнению американцев, такие шаги могут частично вывести Лукашенко из-под влияния Китая и России и заставить его больше ориентироваться на США. Впрочем, насколько эффективной будет эта стратегия – вопрос открытый.

Рейтерович отметил, что, с моральной точки зрения, такая политика выглядит сомнительной, однако у Трампа есть свой расчет. Часть республиканцев убеждена, что именно так нужно противодействовать Китаю, работая со странами, которые находятся в его сфере влияния. Беларусь входит в этот список.

