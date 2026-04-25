Дії Росії назвали провокаційними. Про це йдеться в заяві МЗС Румунії.

Що відомо про виклик російського посла до румунського МЗС?

Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії після інциденту з падінням російських безпілотників на території країни. У відомстві наголосили, що дрони упали у районі міста Галац та створив загрозу для цивільного населення.

У заяві МЗС Румунії дії Росії названо "безвідповідальними та провокаційними", які, за словами дипломатів, порушують норми міжнародного права. У відомстві також підкреслили, що війна Росії проти України становить загрозу не лише для регіональної, а й для глобальної безпеки.

За даними румунської влади, уламки безпілотників були виявлені після нічної атаки Росії на Україну, частина якої проходила поблизу румунського кордону. Повідомляється, що внаслідок падіння пошкоджено господарську будівлю та лінію електропередач.

Місцева влада тимчасово евакуювала мешканців із прилеглої території, а спеціальні служби провели роботи з нейтралізації уламків. Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що це перший випадок, коли російський дрон спричинив прямі пошкодження майна на території країни.

Важливо, що інцидент стався на тлі чергової масованої атаки Росії по Україні в ніч на 25 квітня, зокрема в районах, що межують із Румунією.

Довідково. Чинним послом Росії в Румунії є Володимир Липаєв. Він був призначений у квітні 2024 року. Раніше Липаєв обіймав посаду посла Росії в Естонії, звідки його було вислано у 2023 році після зниження рівня дипломатичних відносин між країнами.

Що відомо про падіння уламків в інших сусідніх країнах?

У Люблінському воєводстві Польщі 9 квітня на території фруктового саду виявили невідомий об'єкт, який, за попередніми даними, може бути частиною ракети. Про інцидент повідомили місцеві жителі, після чого на місце прибули правоохоронці.

Розслідування ведуть поліція та військова контррозвідка, які не виключають, що уламок пов'язаний із відбиттям російських атак. За попередніми оцінками, знайдений об'єкт може бути фрагментом ракети, використаної під час відбиття російських безпілотників у вересні 2025 року. Правоохоронці уточнюють, що інцидент не становив безпосередньої загрози для населення, однак походження уламка ще встановлюється.

Водночас у країні вже фіксували подібні випадки. Зокрема, 21 вересня 2025 року в різних регіонах Польщі виявили ще два об'єкти, схожі на уламки дронів. Один знайшли грибники в лісі неподалік Водина, інший – місцевий житель у Білогірському повіті. Обидва об'єкти лежали далеко від житлових будівель, а їхнє походження також перевіряли відповідні служби.