Про це інформує 24 Канал з посиланням на Türkiye Today.

Що відомо про "Орлан" у Туреччині?

Як пише ЗМІ, у районі Ізміт провінції Коджаелі жителі виявили нерухомий безпілотник, який лежав на землі. Після повідомлення про знахідку на місце прибули правоохоронці.

За попередніми даними, йдеться про російський розвідувальний дрон "Орлан-10". У міністерстві внутрішніх справ Туреччини заявили, що розпочато розслідування.

Знайдений російський БпЛА біля Стамбула / Фото IHA

Довідка: "Орлан-10" можуть використовувати для повітряної розвідки, спостереження, радіоелектронної боротьби, виявлення радіосигналів, а також для супроводу цілей і бойової підготовки.

Як зазначили у матеріалі, це вже другий інцидент із дронами в Туреччині за останній тиждень. Раніше турецькі винищувачі F-16 збили невідомий безпілотник поблизу міста Чанкирі.

Останні випадки з невідомими дронами