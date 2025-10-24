Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил в интервью для Newsmax, что сейчас Дональд Трамп решительно настроен положить конец "бессмысленному" и "жестокому" конфликту в Украине, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Пока самый мощный удар Трампа: политолог проанализировал санкции США против российской нефти

Что известно о встрече Дональда Трампа с Марком Рютте ?

По словам Уитакера, на встрече президента Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсуждались очень важные темы, однако в основном речь шла о желании президента Трампа положить конец этой "бессмысленной" войне. Он был по-особенному обеспокоен из-за огромных человеческих жертв на этой войне.

Посол США отметил, что Белый дом и в дальнейшем поддерживает Украину в этом конфликте, однако сам Трамп сосредоточился на другом – заставить Кремль и Киев сесть за стол переговоров.

Президент Трамп пытается искать способы продолжения давления на Владимира Путина, продолжение давления, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также искать новые способы продолжения давления, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров,

– говорит посол.

Из-за отказа Владимира Путина прекратить огонь в Украине, Дональд Трамп становится все более нетерпеливым, добавляет Мэтью Уитакер. Он убежден, что Трамп имеет все рычаги для воздействия на Россию и создания условий для переговоров обеих сторон, чтобы прекратить эту войну. Уитакер признается, что президент США очень разочарован, что Путин не готов остановить эту войну.

Уитакер говорит, что прогресс России на поле боя за последние 10 месяцев был минимальным, несмотря на огромные потери.

Какие новые санкции Трамп принял для России?

По словам Уитакера, "важнейшим результатом этой встречи" было объявление санкций против России. Ограничения коснулись двух российских нефтяных компаний и их дочерних структур, которые поддерживают финансирование "военной машины" Кремля.

И я думаю, что хорошая новость заключается в том, что тогда же наши европейские союзники и НАТО также объявили об очередном раунде санкций. Поэтому мы достигаем прогресса,

– добавляет посол США.

Какие последствия санкций против России?