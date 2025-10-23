Про це Трамп заявив на спільному брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє 24 Канал.

Дональд Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що він усе ще вірить у нібито бажання Володимира Путіна завершити війну в Україні.

Єдине, що можу сказати: щоразу, коли я говорю з Володимиром (Путіним, – 24 Канал), у нас хороші розмови, але вони ні до чого не призводять,

– пояснив американський лідер.

Політик також вкотре наголосив, що настав час укласти угоду, оскільки багато людей гинуть.

Під час брифінгу Трамп також говорив про постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. За його словами, опанування цих систем потребує від шести місяців до року.

Наразі єдиний для України спосіб застосування ракет Tomahawk – це їхній запуск силами США. Однак, за словами президента, американці цього не робитимуть.

США запровадили нові санкції