Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що Трамп уже загнаний Путіним у кут. На його думку, американському президенту доведеться шукати рішучіші кроки, щоб продемонструвати успіхи.

Як Трамп втрачає ініціативу у відносинах із Кремлем?

Після кількох спроб домовитися про припинення бойових дій Дональд Трамп опинився у ситуації, коли його пропозиції не приносять результату. Кремль і далі блокує будь-які ініціативи, попри підтримку України та ЄС. Це створює враження, що саме Москва контролює темп процесу.

Він фактично уже загнаний Путіним у кут, тому що які б пропозиції не робив Трамп, Україна і європейці їх підтримують, а Кремль усе торпедує,

– сказав Рибачук.

Таке протистояння послаблює позиції Трампа як посередника. Кожен новий контакт із Кремлем зменшує довіру до його ініціатив. Тепер американський президент змушений шукати спосіб довести, що здатен діяти самостійно й ефективно.

Внутрішній тиск у США впливає на позицію Трампа

Після провалу з Кремлем американський президент стикається з новими проблемами всередині країни. Його рейтинги впали на 16% у порівнянні з першим терміном, а масові марші проти авторитарних тенденцій набирають обертів у сотнях міст. Це створює ризик втрати контролю над Конгресом напередодні виборів.

Трампу потрібні успіхи, і він має їх показати. Якщо він втратить більшість у Конгресі, стане політичною кульгавою качкою, адже саме Конгрес ухвалює ключові рішення,

– пояснив Рибачук.

За таких умов він намагається продемонструвати результат у зовнішній політиці. Українська тематика стала для нього шансом компенсувати внутрішні втрати. Однак дії Кремля зводять ці спроби нанівець, посилюючи його політичну вразливість.

Як Європа реагує на дії Трампа і Кремля?

Поки Трамп шукає власний шлях до мирного процесу, європейські лідери діють більш послідовно. Вони створили коаліцію країн, готових фінансувати оборону України протягом трьох років. Кошти планують залучати через репараційний фонд під заставу заморожених активів Росії.

Європейці заявили, що готові до протистояння. Вони готують фінансування на закупівлю зброї на три роки – це близько 150 мільярдів доларів,

– розповів Рибачук.

Такі кроки демонструють готовність ЄС до тривалої війни виснаження, у якій Москва не отримає переваги. Для Трампа це сигнал, що Європа не підтримає жодних поспішних компромісів із Кремлем. Його дипломатичні маневри дедалі частіше виглядають ізольованими.

Що відомо про потенційну зустріч Путіна і Трампа?