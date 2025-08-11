Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа в Білому домі в понеділок, 11 серпня.

Трамп прокоментував майбутню зустріч з Путіним

Дональд Трамп заявив, що міг би просто піти з зустрічі з Володимиром Путіним та сказати "щасти".

І цим все закінчиться. Я можу сказати, що це врегулювати не вдасться. Деякі вважають, що Путін хотів всю територію України, і я був одним із них. Думаю, якби не я, він би навіть зараз ні з ким не говорив. Але ми з ним зустрінемось, дізнаємось подробиці, потім зателефонуємо президенту Зеленському і європейським лідерам, і я їм скажу… я не буду укладати угоду, це не залежить від мене,

– пояснив президент США.

Трамп також наголосив, що хоче досягти "найкращої угоди для обох сторін" і додав, що після переговорів з Путіним планує зв’язатися з Володимиром Зеленським.

Думаю, з поваги я спочатку зателефоную Зеленському. І я можу сказати – удачі, воюйте далі. Або можу сказати, що ми можемо укласти угоду,

– додав політик.

Нагадаємо, під час пресконференції у Білому домі Дональд Трамп також заявив, що США спробують повернути Україні частину окупованих росіянами територій. Водночас він висловив занепокоєння з приводу того, що Володимир Зеленський має отримати конституційне схвалення на обмін територіями.