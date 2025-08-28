Что общего у администраций Трампа и Буша?

Это далеко не впервые, когда в администрации президента США есть разные голоса, которые часто противоречат друг другу, когда говорится о наработке целостной непротиворечивой политики. Об этом Николай Белесков пишет на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал.

Читайте также Трамп обвиняет Украину

При Джордже Буше-младшем (2001 – 2009 годы президентства) и особенно в его первую каденцию (2001 – 2005 годы) были игроки с разным видением, которое четко проявилось после 11 сентября. Вице-президент Дик Чейни и его аппарат, а также министр обороны Дональд Рамсфелд и его аппарат были сторонниками смены режима в Ираке, хотя Саддам Хусейн не был причастен к 11 сентября. В то время как государственный секретарь Колин Пауэлл или советник по нацбезопасности Кондолиза Райс были более осторожными, как и подобает классическим реалистам, которые об изменении поведения государства на международной арене, а не смене режима. И следствием этого были постоянные конфликты.

Только во вторую каденцию, когда удалось изолировать Чейни, ушел Рамсфелд и пришел Гейтс, Кондолиза Райс стала государственным секретарем, а ее заместитель Хэдли стал новым советником по нацбезопасности, а сам Буш-младший стал более уверенным в себе, то удалось преодолеть эту раздвоенность.

Единственная разница между нынешним временем и периодом 20 лет в том, что в команде Буша-младшего никто не ставил под сомнение внешнеполитический консенсус США после 1945 года относительно необходимости активного вовлечения в ключевые регионы Евразии. А вот у Трампа 2.0. все больше ставят это под сомнение.

Поддержать фонд "Вернись живым".