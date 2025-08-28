Що спільного в адміністрацій Трампа і Буша?

Це далеко не вперше, коли в адміністрації президента США є різні голоси, які часто суперечать один одному, коли мовиться про напрацювання цілісної несуперечливої політики. Про це Микола Бєлєсков пише на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

За Джорджа Буша-молодшого (2001 – 2009 роки президентства) і особливо в його першу каденцію (2001 – 2005 роки) були гравці із різним баченням, яке чітко проявилося після 11 вересня. Віцепрезидент Дік Чейні і його апарат, а також міністр оборони Дональд Рамсфелд та його апарат були прихильниками зміни режиму в Іраку, хоча Саддам Хусейн не був причетний до 11 вересня. В той час як державний секретар Колін Пауел чи радниця із нацбезпеки Кондоліза Райс були більш обережними, як і личить класичним реалістам, які про зміну поведінки держави на міжнародній арені, а не зміну режиму. І наслідком цього були постійні конфлікти.

Лише в другу каденцію, коли вдалося ізолювати Чейні, пішов Рамсфелд і прийшов Гейтс, Кондоліза Райс стала державною секретаркою, а її заступник Хедлі став новим радником із нацбезпеки, а сам Буш-молодший став більш впевненим в собі, то вдалося подолати оцю роздвоєність.

Єдина різниця між нинішнім часом і періодом 20 років в тому, що в команді Буша-молодшого ніхто не ставив під сумнів зовнішньополітичний консенсус США після 1945 року щодо необхідності активного залучення в ключові регіони Євразії. А от в Трампа 2.0. все більше ставлять це під сумнів.

