Это при том, что накануне избрания президентом США Дональд Трамп убеждал, что достигнет мира буквально несколькими разговорами с российским главой Владимиром Путиным. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

Читайте также Игра, в которую можно играть вдвоем: Украина неожиданно усилила переговорные позиции

Почему Трамп взялся снова обвинять Зеленского?

Теперь же Трамп заявляет, что "и Зеленский не является таким невиновным", потому что Украина собиралась победить государство, которое в 15 раз больше ее самой. Здесь возникает логичный вопрос, ведь Владимир Зеленский избирался президентом Украины именно под лозунгами завершения российско-украинской войны, а вовсе не победы над Россией.

Зеленский инициировал контакты с Путиным, встретился с ним в рамках нормандского формата в Париже. Новая президентская администрация Украины разрабатывала проекты для улучшения ситуации между свободной территорией Украины и оккупированной россиянами.

Так кем тогда был Трамп, если он всего этого не помнит или не замечает? А был он президентом Соединенных Штатов Америки. Весь первый период президентства Зеленского происходил именно у него на глазах и, кстати, привел к первому импичменту Трампа как раз в связи с украинским кейсом, с его попыткой убедить Банковую в необходимости собирать компромат на Джозефа Байдена. А шантажировал Трамп Зеленского именно теми самыми поставками оружия, которое, по его словам, США больше не передают Украине, а только продают европейцам, чтобы те передавали его ВСУ.

Трамп не видит в этом серьезного изменения ситуации, связанной с подходом Вашингтона к российско-украинской войне. Но когда завершится эта война и состоятся президентские контакты – Трамп, конечно, не знает.

Как Трамп хочет завершить войну до конца года?

Специальный представитель Стив Уиткофф, который посещал Москву как раз накануне позорного саммита Трампа и Путина на Аляске, говорит, что российско-украинскую войну, как и другие войны, удастся завершить до конца года. Он призывает предоставить американскому президенту Нобелевскую премию мира.

Даже если бы у членов Нобелевского комитета возникла такая невероятная идея, то стоит напомнить, что конец года не в октябре, когда принимают решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира. Трампу придется подождать со своей кандидатурой.

Уиткофф не объясняет, каким образом Трамп закончит российско-украинскую войну до конца года. Но президенту США пришлось раздраженно комментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Путин не будет подписывать никаких соглашений с действующим украинским президентом Владимиром Зеленским, потому что считает его "нелегитимным". Трамп посоветовал не обращать внимание на то, кто что говорит, подчеркивая, что все становятся в позы, которые можно просто не замечать.

Но если не замечать реальные политические намерения российского руководства, то с кем тогда Трамп собирается вести переговоры по завершению войны? И собирается ли он в конце концов давить на Путина, которому недавно аплодировал на аэродроме в Акоридже?

Что означают угрозы Трампа России экономической войной?

Трамп говорит, что готов давить на Путина, если окажется, что тот не готов к миру. Политик, мол, даже готов к экономической войне с Россией. Однако совершенно непонятно, что это на самом деле означает. Торговля между США и Россией сейчас находится на очень низком уровне. Та продукция, которую Россия поставляет США, нужна прежде всего самим США, а уже потом России. Так что от американских санкций на российскую продукцию экономика Путина вряд ли серьезно пострадает.

Другой вопрос – это санкции против энергетических спонсоров России, Китая и Индии. Однако тарифы против Индии пока не привели к решению Нью-Дели отказаться от закупки нефти из России. Появилось сообщение, что Трамп пытался четыре раза разговаривать с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а тот отказывался от контактов, очевидно, разъярен тарифной войной Трампа.

Ну, а что касается Китая, то Трамп даже не пытается вводить новые тарифы после того, как потерпел позорное поражение, когда ввел огромные тарифы против Китая и столкнулся с аналогичным ответом Си Цзиньпина.

Остается только понять, что такое экономическая война с Россией в воображении Трампа и к каким реальным результатам, кроме громких слов и лозунгов, на которые, по словам Трампа, не стоит обращать внимание, она может привести. Военная помощь Украине, если бы она была на том уровне, который обеспечил Джозеф Байден, действительно могла бы заставить президента России по крайней мере задуматься о завершении войны. Однако до тех пор, пока Трамп будет хвастаться, что отказался от новых пакетов оружия Украине, а взамен готовится к совершенно непонятной войне с Россией и при этом не ввел никаких новых санкций против нее за все месяцы своего скандального пребывания в Овальном кабинете, нам остается только следить за ситуацией.

Своими громкими заявлениями Трамп пытается закамуфлировать свое нежелание реально и серьезно действовать против России и против Путина. Вместо этого он все время ищет, каким образом обвинить Украину в том, что наша страна, которая уже 11 лет страдает от жестокой российской агрессии, сама не желает завершения войны.