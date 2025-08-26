Первая новость

Дроны СБУ и ССО в ночь на 24 августа атаковали комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата компании "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга (Ленинградская область). Это само по себе больно, объект хорошо горел. Об этом пишет Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

Читайте также Россияне едва избежали окружения: ситуация на фронте становится еще более напряженной

Это вторая успешная атака СБУ на Усть-Лугу в 2025 году. Накануне Россия ударила по предприятию с американскими инвестициями в Мукачево. Причин так массированно атаковать этот объект на Закарпатье не было никаких. По сути, это была демонстрация того, что Россия может атаковать на территории Украины что угодно и где угодно.

Украина показала, что в эту игру можно играть вдвоем, и украинская команда играет все лучше.

Порт Усть-Луга (более чем в 900 километрах от Украины) – это одна из самых любимых игрушек Кремля. Там есть огромная концентрация топливно-энергетической и химической перевалки. Среди прочего там строится монструозный газоперерабатывающий комплекс для производства СПГ (компания "Русхимальянс", половина принадлежит Газпрому). СПГ и сейчас активно поставляется из России в Европу (11,4 миллиарда кубометров за первое полугодие 2025 года, рост на 1,7% по сравнению с 2024 годом). Россия остается четвертым по объему поставщиком газа в ЕС (после Норвегии, США и Алжира).

Украина продемонстрировала, что готова самостоятельно "ввести санкции" против всей этой красоты и не просто поставить под сомнение миллиарды инвестиций, а отбросить Россию на годы в реализации стратегического проекта. За эти годы многое может измениться.

Разменять стратегический порт на руины нескольких "стратегических" хуторов – очень сомнительная история для Москвы.

Вторая новость

Большевистская газета The Wall Street Journal написала, что администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине за европейские деньги 3,3 тысячи ракет ERAM. Тут же для баланса вбросили информацию, что Пентагон саботирует атаки дальнобойным оружием вглубь России.

Я неоднократно писал, что у западных партнеров (особенно у США) еще остались чудодейственные таблетки, которые могут в сжатые сроки и без особой "эскалации" изменить ситуацию на земле.

К этим таблеткам относятся средства воздушного и наземного базирования, способные поражать цели на глубину 300 – 500 километров. Заявленная дистанция ERAM – 240 – 450 километров.

WSJ обозначил гипотетический срок поставки – 6 недель (до 1 октября).

По сути – это заявка на серьезное усиление переговорной позиции украинской стороны на этапе, когда будет подходить к концу военный цикл, запущенный в апреле – мае 2025 года. Это очень конкретные "санкции".

Даже если США запретят применять эти средства по территории России, тысяча ракет вместе со вспомогательными отечественными девайсами для преодоления российской ПВО превратят в тыкву логистику и систему управления российской оккупационной армии в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. Чему оккупанты резко опечалятся.

Кроме того, когда ракеты будите поставлены, российское командование и политическое руководство будет вынуждено исходить из установки, что сегодня Пентагон саботирует, а завтра уже не саботирует. И даже если послезавтра снова саботирует, то в коротком промежутке будут перекопаны все аэродромы, с которых работает российская тактическая авиация, а также масса производств, энергетических объектов и другой инфраструктуры.

Конечно, большевистским газетам верить нельзя. Но слишком уж адресный посыл. Даже если американцы пока ничего не продали и говорится о мягком лоббировании со стороны торговцев оружием, то уже не будет сюрпризом, когда продадут.

Переговоры продолжаются.