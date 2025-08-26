Перша новина

Дрони СБУ та ССО у ніч на 24 серпня атакували комплекс із фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату компанії "НОВАТЕК" у порту Усть-Луга (Ленінградська область). Це само по собі боляче, об'єкт гарно горів. Про це пише Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

Це друга успішна атака СБУ на Усть-Лугу у 2025 році. Напередодні Росія вдарила по підприємству з американськими інвестиціями в Мукачеві. Причин аж так масовано атакувати цей об'єкт на Закарпатті не було жодних. По суті, це була демонстрація того, що Росія може атакувати на території України будь-що і будь-де.

Україна показала, що в цю гру можна грати удвох, і українська команда грає все краще.

Порт Усть-Луга (за понад 900 кілометрів від України) – це одна з найулюбленіших іграшок Кремля. Там є величезна концентрація паливно-енергетичної та хімічної перевалки. Серед іншого там будується монструозний газопереробний комплекс для виробництва ЗПГ (компанія "Русхімальянс", половина належить Газпрому). ЗПГ і зараз активно постачається з Росії до Європи (11,4 мільярда кубометрів за перше півріччя 2025 року, зростання на 1,7% порівняно з 2024 роком). Росія залишається четвертим за обсягом постачальником газу до ЄС (після Норвегії, США та Алжиру).

Україна продемонструвала, що готова самотужки "запровадити санкції" проти всієї цієї краси і не просто поставити під сумнів мільярди інвестицій, а відкинути Росію на роки у реалізації стратегічного проєкту. За ці роки багато що може змінитися.

Розміняти стратегічний порт на руїни кількох "стратегічних" хуторів – дуже сумнівна історія для Москви.

Друга новина

Більшовицька газета The Wall Street Journal написала, що адміністрація Дональда Трампа схвалила продаж Україні за європейські гроші 3,3 тисячі ракет ERAM. Тут же для балансу вкинули інформацію, що Пентагон саботує атаки далекобійною зброєю вглиб Росії.

Я неодноразово писав, що у західних партнерів (особливо у США) ще залишилися чудодійні пігулки, які можуть у стислий термін і без особливої ​​"ескалації" змінити ситуацію на землі.

До цих пігулок належать засоби повітряного і наземного базування, здатні вражати цілі на глибину 300 – 500 кілометрів. Заявлена ​​дистанція ERAM – 240 – 450 кілометрів.

WSJ позначив гіпотетичний термін постачання – 6 тижнів (до 1 жовтня).

По суті – це заявка на серйозне посилення переговорної позиції української сторони на етапі, коли добігатиме кінця військовий цикл, запущений у квітні – травні 2025 року. Це дуже конкретні "санкції".

Навіть якщо США заборонять застосовувати ці засоби по території Росії, тисяча ракет разом із допоміжними вітчизняними девайсами для подолання російської ППО перетворять на гарбуз логістику та систему управління російської окупаційної армії в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму. Чому окупанти різко зажуряться.

Крім того, коли ракети будіть поставлені, російське командування та політичне керівництво буде змушене виходити з установки, що сьогодні Пентагон саботує, а завтра вже не саботує. І навіть якщо післязавтра знову саботує, то в короткому проміжку будуть перекопані всі аеродроми, з яких працює російська тактична авіація, а також маса виробництв, енергетичних об'єктів та іншої інфраструктури.

Звісно, ​​більшовицьким газетам вірити не можна. Але надто вже адресний посил. Навіть якщо американці поки що нічого не продали і мовиться про м'яке лобіювання з боку торговців зброєю, то вже не буде сюрпризом, коли продадуть.

Переговори продовжуються.