Відповідну заяву зробив український гарант під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, інформує 24 Канал.
Що відомо про анонсовану розмову Зеленського і Трампа?
Президент України анонсував розмову з лідером Сполучених Штатів найближчим часом. Зеленський розповів, що обговорить з Трампом тиск на Росію через її небажання проводити двосторонні переговори.
"Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (на рівні лідерів), тоді дайте підтримку у вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він кілька тижнів тому сказав, що він дасть якусь відповідь, сказав, що через кілька тижнів – це може бути 2 або 3 тижні. Ми сьогодні або днями будемо говорити з президентом США і уточнимо це питання", – зазначив Зеленський.
Останні заяви Трампа щодо війни в Україні
- Лідер США Дональд Трамп 2 вересня під час спілкування з журналістами в Білому домі сказав, що дізнався "цікаві речі" про війну Росії проти України.
- Крім цього, тоді ж він заявив про наслідки, якщо зустріч між Зеленським і Путіним не відбудеться.
- До слова, Дональд Трамп в одному з останніх інтервʼю висловив своє розчарування Володимиром Путіним.