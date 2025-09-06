Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны.

Что заявляет Путин о переговорах с Украиной?

В уже привычной манере Путин заявил, что ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. Он также заявил, что заключить мирное соглашение с нынешней украинской властью невозможно, что фактически исключает возможность серьезных мирных переговоров.

Во время Восточного экономического форума Путин сказал, что "не видит особого смысла" в переговорах с Украиной, поскольку, как он заявил, достичь соглашения с Украиной будет "невозможно".

Он также выдал, что даже если Россия и Украина заключат мирное соглашение, Украина должна отменить военное положение и провести президентские выборы перед "всенародным референдумом для кодификации соглашения".

Это уже не впервые, когда Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно отвергали легитимность президента Зеленского, намеренно неправильно толкуя украинскую Конституцию.

Очередное заявление диктатора является частью его постоянных попыток показать Зеленского и других украинских чиновников как политиков, с которыми Россия не может вести переговоры или подписать окончательное мирное соглашение.

Таким образом Путин в очередной раз показал, что не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны. Вместо этого он стремится задержать или продолжить переговоры, и его заявления теперь являются попыткой оправдать отказ России от переговоров вообще.

Как пишут аналитики, Путин пытается сделать мирные переговоры невозможными и ошибочно перекладывает вину на Украину.

Мирные переговоры: последние новости