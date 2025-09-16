Чи введуть країни ЄС мита проти Індії та Китаю?

Країни ЄС наразі не мають наміру підвищувати тарифи для Китаю та Індії – найбільших покупців російської нафти, завдяки чому Москва отримує гроші на продовження війни проти України. пише 24 Канал з посиланням на Le Monde.

За словами європейського дипломата, мова не йде про те, що заходи не будуть вживатися взагалі, проте Євросоюз не планує вдаватися до "надмірних тарифів", попри вимоги, які висуває Дональд Трамп.

Це не означає, що ми не повинні вживати заходів, але поки що ніяких надмірних тарифів,

– зазначив він.

Як додають джерела видавання, заяви Трампа створюють враження, ніби США готові посилити тиск на Росію, тоді як європейські країни демонструють більш стриману позицію.

Примітно! Дональд Трамп заявляв, що готовий ввести "масштабні санкції" проти Росії лише в тому випадку, якщо країни НАТО повністю припинять закупівлю російської нафти та встановлять тарифи на китайські товари на рівні 50-100%.

Представник Євросоюзу уточнив, що основна мета Брюсселя полягає в жорстких санкціях, спрямованих на російську економіку та обмеження прямої або непрямої торгівлі з Москвою.

Важливо! В ЄС підкреслюють, що мова не йде про "подальше ослаблення нашої власної економіки".

Крім того, Брюссель не розглядає введення тарифів проти Індії. Як пояснив європейський чиновник, такі кроки не відповідають інтересам самого Євросоюзу.

Чому Трамп вимагає від ЄС мит проти Індії та Китаю?

Інший співрозмовник видання додав, що американський лідер розуміє: протистояти Китаю поодинці неможливо, і йому необхідний спільний фронт разом з європейськими партнерами.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно заявив, що Вашингтон не буде встановлювати додаткові тарифи на Китай з метою змусити Пекін припинити закупівлі російської нафти, якщо європейські держави самі не введуть жорсткі тарифні заходи щодо Китаю та Індії.

Ми очікуємо, що зараз європейці виконають свою частину, і ми не будемо рухатися далі без європейців,

– підкреслив Бессент.

Що треба знати про останні заяви Дональда Трампа?