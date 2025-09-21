Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа.

Что заявил Трамп о Путине?

Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты наращивают добычу нефти и делают все возможное, чтобы снизить ее стоимость.

Он призвал других также "снизить цену", чтобы это привело к завершению боевых действий в Украине.

Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще немного, и это остановит войну. Я разочарован Путиным, но они проигрывают, погибает 5 тысяч человек еженедельно. От 5 до 7 тысяч человек погибают каждую неделю без причины,

– заявил Трамп.

Ранее Трамп призвал Европейский Союз отказаться от покупки российской нефти. По его мнению, это крайне необходимо, чтобы потенциальные санкции США против России были эффективными.

